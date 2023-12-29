Первый в Газе организованный лагерь для перемещенных лиц создается при поддержке Египта

Планируется установить 1 тыс. палаток, в которых сможет разместиться около 6 тыс. человек, сообщил представитель Общества Красного Полумесяца Палестины

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Первый организованный палаточный лагерь для перемещенных лиц создается в секторе Газа в сотрудничестве с египетской стороной. Об этом сообщил представитель Общества Красного Полумесяца Палестины.

"В сотрудничестве с египетским обществом Красного Полумесяца мы создаем первый организованный палаточный лагерь для перемещенных лиц", - указал сотрудник палестинского общества, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он добавил, что лагерь будет разбит в Хан-Юнисе, расположенном в южной части палестинского анклава.

Представитель палестинского Красного Полумесяца пояснил, что он (палаточный лагерь) "будет принимать людей из всех районов Газы". В настоящее время, по его словам, "90% населения Газы стали перемещенными лицами, потеряли свои дома при израильских бомбардировках, а все приспособленные для беженцев учреждения, а также школы в Газе уже переполнены".

Он указал, что в плане "установить 1 тыс. палаток, в которых смогут разместиться около 6 тыс. человек". Первые 300 палаток, указал представитель Красного Полумесяца Палестины, будут предназначены "для палестинских семей, членов бригад скорой помощи и групп, оказывающих гуманитарную поддержку жителям на местах".