Герою России Абуталимову вручили высшую награду Дагестана

Владимир Путин 19 декабря вручил ему медаль "Золотая звезда"

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Героя России, участника специальной военной операции (СВО), лейтенанта Темирлана Абуталимова наградили орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"Герой России Темирлан Абуталимов награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Это высшая награда региона. Награду участнику СВО вручил [глава Дагестана] Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

Абуталимов - лейтенант, командир роты. 19 декабря президент России Владимир Путин вручил ему медаль "Золотая звезда". Он стал восьмым Героем России из Дагестана с начала СВО. Абуталимов в одном из сражений в Запорожской области, несмотря на превосходство противника по силе, а также несмотря на ранение, продолжил бой. Благодаря его профессионализму и отваге российские военнослужащие нанесли урон врагу, переломили ситуацию и одержали победу.