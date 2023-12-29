В ДНР автобусный парк муниципальных образований пополнился 81 автобусом

Глава региона Денис Пушилин отметил, что ожидается еще 161 автобус в ближайшее время

ТАСС, 29 декабря. 81 автобус поступил в пользование глав муниципальных образований Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках федеральных программ по обновлению подвижного состава, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Ключи от 81 автобуса, прибывшего в республику в рамках федеральных программ по обновлению подвижного состава, сегодня передал главам муниципальных образований. Обновление транспорта - долгожданное событие. Все мы знаем, в каком состоянии находился автобусный парк в регионе. Теперь ситуация заметно меняется: в ближайшее время ждем еще 161 автобус. Работа продолжится и в новом году.", - написал он в Telegram-канале.

Уже в ближайшее время новый пассажирский транспорт выйдет на маршруты в Донецке, Макеевке, Енакиево, Харцызске, Мариуполе, Ясиноватой, Шахтерске, Волновахе, Снежном, Торезе и Тельмановском районе.