Соцфонд создал более 250 центров общения для старшего поколения

Как отметили в пресс-службе Минтруда, большая часть из них находится в небольших населенных пунктах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) с осени 2022 года создал в небольших населенных пунктах более 250 центров общения для старшего поколения, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Пилотный проект по созданию таких центров проводится СФР с октября 2022 года. Центры общения открываются по всей стране на площадках, освободившихся после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Всего сейчас действует свыше 250 центров общения, большая часть из них - в небольших населенных пунктах. С начала реализации пилотного проекта проведено 17 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 180 тыс. граждан "серебряного" возраста", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минтруде, центры развиваются благодаря взаимодействию с волонтерским движением. При активном участии волонтеров, в том числе пожилых, в центрах проводятся тематические лекции, встречи, посвященные здоровому образу жизни, правильному питанию, активному долголетию, организуются занятия по компьютерной, финансовой грамотности, шахматные турниры, уроки актерского мастерства, рассказали в ведомстве.

Минтруд разработал законопроект, который предоставляет Соцфонду право создавать и осуществлять организацию деятельности таких центров на постоянной основе.