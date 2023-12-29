Истекающий в 2024 и 2025 годах срок действия водительских прав продлили на три года

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило ведомство совместно с Минэкономразвития

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, более 5 млн водителей в России в ближайшие три года смогут не обращаться за сменой прав с учетом их продления.

"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года, - сказала она. - Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности".

Волк отметила, что теперь в течение трех лет необходимости в замене "просроченных" водительских удостоверений у них не будет, права продлятся автоматически. "Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами", - добавила Волк.

Решение о продлении срока действия прав утверждено постановлением правительства. Инициатором выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России.