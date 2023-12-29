Белорусские сенаторы одобрили законопроект о размещении рекламы в интернете

В частности, предусматривается возможность размещения на радио и телевидении рекламы алкогольных напитков в период с 23:00 до 07:00

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрили законопроект, предполагающий, в том числе, запрет на размещение рекламы в интернете субъектами, не внесенными в реестр рекламораспространителей. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Принятый ранее в пятницу во втором чтении депутатами Палаты представителей документ, который теперь будет направлен на подпись президенту страны, определяет и уточняет полномочия в сфере рекламы органов власти различного уровня. В частности, Совету министров предстоит определить порядок формирования государственного реестра распространителей рекламы, состав включаемых в него сведений, порядок взаимодействия государственных органов по вопросам его ведения. Формировать и вести реестр будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Проект закона обязует рекламораспространителей по требованию государственных органов обеспечить размещение и распространение на принадлежащих им средствах наружной рекламы социальной рекламы государственных праздников, общереспубликанских праздничных дней и памятных дат, а также социальной рекламы в сфере обеспечения безопасности

Предусматривается возможность размещения на радио и телевидении рекламы алкогольных напитков в период с 23:00 до 07:00. При этом предлагается сократить на час (с 07:00 до 21:00) продолжительность запрета рекламы игорных заведений и азартных игр на телевидении и радио. В настоящее время запрет действует с 07:00 до 22:00.

Законопроект предусматривает введение ограничений на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков, в частности, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, в изданиях и продукции СМИ, предназначенных для лиц младше 18 лет.