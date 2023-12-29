Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

В настоящее время он работает в штатном режиме

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, сейчас он работает штатно. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

"Совершены DDoS-атаки на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", - сказала Суворова. По ее словам, "ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа" с самого момента начала работы.

Суворова уточнила, что "для защиты сайта предприняты все необходимые меры", он работает в штатном режиме.

Предвыборный сайт Путина был запущен в пятницу.