В Ярославской области отменили введенный из-за непогоды режим ЧС

В результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались более 1 тыс. населенных пунктов

ТАСС, 29 декабря. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный из-за непогоды в Ярославской области, отменили. Неблагоприятные погодные условия 23-25 декабря привели к нарушению электроснабжения в более чем 1 тыс. населенных пунктах, сообщили в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Ярославской области отменен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовыми отключениями энергоснабжения. Режим ЧС был введен постановлением правительства области 26 декабря текущего года. В границы территории, на которой проводилась ликвидация чрезвычайной ситуации, вошли восемь муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, по поручению прокурора Ярославской области Александра Лоренца в регионе была организована проверка исполнения законодательства об электроэнергетике. "Установлено, что 23-25 декабря 2023 года в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории 12 муниципальных образований была прекращена поставка электрической энергии в 1 050 населенных пунктов, в которых расположены более 6 тыс. жилых домов и проживают свыше 23 тыс. человек", - проинформировали в ведомстве.

В связи с несвоевременным введением режима ЧС на территориях Некоузского и Брейтовского районов их главам внесены представления об устранении нарушений. Главе Угличского района внесено представление в связи с нарушениями в работе диспетчерской службы и необеспечением генераторами сельских поселений. "В настоящее время энергоснабжение жителей восстановлено. Проверочные мероприятия продолжаются. Полное устранение последствий аварий поставлено прокурором области на особый контроль", - отметили в пресс-службе.