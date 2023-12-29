В Ханты-Мансийске побит рекорд 2011 года по количеству осадков

В регионе за сутки выпало 12,9 мм осадков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Рекордное количество осадков выпало за сутки в Ханты-Мансийске - 12,9 мм, что почти в два раза выше прошлого рекорда, который был установлен в этот день в 2011 году, тогда в городе выпало 6,2 мм осадков. Об этом сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"У нас выпало сегодня за сутки 12,9 мм осадков, а максимальное количество в этот день - 6,2 мм - выпало в 2011 году, то есть практически в два раза перекрыт этот максимум", - сказала собеседница агентства.

По словам сотрудницы отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такое количество осадков составляет 38% от месячной нормы в регионе.