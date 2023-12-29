В Кисловодске откроют девять новых здравниц в 2024 году

Объем инвестиций в их строительство превысит 8 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Девять новых санаториев и отелей откроют в Кисловодске в 2024 году. Объем инвестиций в их строительство превысит 8 млрд рублей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В 2024 году в Кисловодске планируется открытие 9 объектов коллективного размещения граждан. В числе этих объектов будут апарт-отель "Александр", пансионат "Ленина 24", новый корпус пансионата "Шаляпин", санаторий "Источник", гостиница "Победы 11", отель "Олимп", новый гостевой дом "Санаторий Вилла Арнест", гостиница "Урицкого 14 А", отель "Агат", - сказал Моисеев.

По его словам, общая вместимость новых здравниц - 1 092 места. Инвестиции в эти проекты составят в общей сложности 8 млрд 260 млн рублей.

"Инвестпроекты в 2024 году будут одними из самых масштабных в развитии Кисловодска. Появятся новые номера гостиничного типа, лечебные процедуры, современные spa-центры, новейшее медицинское оборудование и ресторанный сервис. В новых здравницах будет современный подход к оздоровлению и лечению всех категорий граждан. Вместе с этим новые средства размещения - это расширение сферы обслуживания, создание новых рабочих мест и новых возможностей для заработка", - рассказал глава Кисловодска.