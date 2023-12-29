В Кабардино-Балкарии построили многоквартирный дом для сотрудников и ветеранов полиции

В двух девятиэтажных корпусах предусмотрены 144 квартиры

НАЛЬЧИК, 29 декабря. /ТАСС/. Более 140 сотрудников и ветеранов полиции в Кабардино-Балкарии (КБР) получили квартиры в новом доме, построенном в Нальчике. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии.

"В городе Нальчике действующим сотрудникам и ветеранам МВД по Кабардино-Балкарской Республике вручены ключи от квартир в новом 9-этажном доме, состоящем из двух корпусов, по улице Московской. <...> В двух девятиэтажных корпусах, общей площадью более 12 тыс. кв. м, предусмотрены 144 квартиры, отвечающие современным требованиям", - говорится в сообщении.

Дом был возведен в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".

"Полицейские, обеспечивающие безопасность республики, защищающие граждан от посягательств, должны жить в достойных, комфортных условиях, а получение нового жилья будет стимулом для дальнейшего безупречного несения ими службы", - приводятся в сообщении слова главы региона Казбека Кокова.