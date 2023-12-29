В ПсковГУ откроют ординатуру для подготовки врачей-педиатров и терапевтов

По словам ректора вуза Натальи Ильиной, это существенный шаг в сторону решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Псковский государственный университет (ПсковГУ) откроет ординатуру для подготовки врачей-педиатров и терапевтов. Это позволит выпускникам медфака не покидать регион для дальнейшего обучения, сообщили на сайте вуза.

"Псковский государственный университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам ординатуры для подготовки врачей-педиатров и терапевтов. Соответствующие изменения в действующую лицензию ПсковГУ были внесены сегодня, 29 декабря, и опубликованы на сайте Рособрнадзора Российской Федерации. Это даст возможность вузу готовить врачей-педиатров и терапевтов на базе ПсковГУ и действующих учреждений здравоохранения Псковской области", - сказано в сообщении.

По словам ректора вуза Натальи Ильиной, теперь выпускникам медфака Института медицины и экспериментальной биологии не придется покидать регион для дальнейшего обучения, как это происходило ранее. Она добавила, что для Псковской области - это существенный шаг в сторону решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Теперь медфак закроет всю линейку непрерывного образования по направлению подготовки кадров для здравоохранения региона.

Одним из стратегических проектов ПсковГУ по программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" является "Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области". Цель проекта - создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у жителей региона.