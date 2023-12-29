Вузам в новых регионах выделили 28,5 тыс. бюджетных мест на 2024/2025 учебный год

Общий объем мест в российских вузах составит более 620 тыс.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ выделило 28,5 тыс. бюджетных мест в вузы новых регионов России на 2024/2025 учебный год. Общий объем бюджетных мест в российских вузах составит более 620 тыс., сообщается на сайте министерства.

"Вузам, расположенным на территории новых субъектов России, установлено более 28,5 тыс. бюджетных мест, из них по программам бакалавриата и специалитета - более 19 тыс. мест. Остальным университетам установлено 591 967, это на 1,8 тыс. больше, чем в текущем учебном году. При этом более 70% из них распределено вузам, расположенным в регионах (за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области)", - говорится в сообщении.

Больше всего бюджетных мест распределено в республики Татарстан и Башкортостан, Свердловскую, Ростовскую и Новосибирскую области.

Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров - их станет на 2 281 больше. Кроме того, на 772 бюджетных места увеличится общее количество по направлению "Здравоохранение и медицинские науки". Станет больше мест и по другим программам: на 505 - по группе "Машиностроение", на 416 - по группе "Информатика и вычислительная техника", на 304 - по группе "Электро- и теплоэнергетика". Больше бюджетных мест также направлено в группы "Биологические науки", "Электроника, радиоэлектроника и системы связи", "Информационная безопасность", "Математические и естественные науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки".

В число вузов, лидирующих по объемам бюджетных мест вошли: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет).

"Отметим, в 2023 году конкурс по распределению бюджетных мест вузам впервые состоялся в конце года, предшествующего году приемной кампании. Сокращение сроков между формированием кадровой потребности и распределением вузам контрольных цифр приема позволит использовать более актуальные исходные данные для расчета запроса экономики. Данная мера призвана повысить качество распределения бюджетных мест, так как учитываются результаты приемной кампании предшествующего учебного года", - добавили в Минобрнауки.