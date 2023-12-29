В Астрахани жильцы обрушившегося дома получат выплаты за утраченное жилье

Губернатор региона Игорь Бабушкин поручил произвести выплаты до конца января 2024 года

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил до конца января 2024 года произвести выплаты за утраченное жилье гражданам, чьи квартиры пострадали в ходе частичного обрушения 16 ноября дома на площади Вокзальной в Астрахани. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Вновь встретился с пострадавшими при обрушении дома на Вокзальной площади. Большую часть проблем нам уже удалось решить. Конечно, всех интересовал главный вопрос - о сроках и размерах выплат за утраченное жилье. <…> Поставил задачу региональному правительству определить порядок и условия предоставления выплат в срок до 15 января. После чего все собственники смогут подать заявление и получить денежные средства в течение десяти дней", - написал Бабушкин.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в пятиэтажке на Вокзальной площади 16 ноября, погибла женщина. Из здания были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. Согласно заключению межведомственной комиссии, пострадавший дом подлежит сносу, принято решение о запрете его эксплуатации. По версии следствия, причиной разрушения дома стал ремонт в одной из квартир: рабочие повредили несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).

Ранее астраханские депутаты приняли законопроект, устанавливающий меры поддержки жильцов пострадавшего дома. На выплаты за утраченное жилье в размере рыночной стоимости планируется направить около 270 млн рублей.