Кабмин выделит 600 млн рублей на проведение "Интервидения" в 2024 году

Конкурс пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет 600 млн рублей на проведение в следующем году конкурса "Интервидение", который пройдет в Санкт-Петербурге. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Средства направляются Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры.

"Выделить в 2023 году МИД России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 600 000 тыс. рублей <...> на финансовое обеспечение деятельности, имея в виду подготовку и проведение в 2024 году в городе Санкт-Петербурге Международного конкурса популярной песни "Интервидение", - говорится в тексте распоряжения.

Министерству иностранных дел РФ поручено осуществить контроль за целевым использованием средств и представить доклад на эту тему до 1 февраля 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече глав государств - участников СНГ приглашал коллег принять участие в реализации этого конкурса, а также некоторых других гуманитарных инициатив российской стороны. Как сообщал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, к участию в конкурсе проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай, Узбекистан.

С идеей создания такого конкурса ранее выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.