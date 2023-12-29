DM: врача из Великобритании нашли мертвой в Киеве

По данным газеты, причину смерти Кэтрин Мельничук не считают подозрительной

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Британский врач Кэтрин Мельничук, служившая в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), была найдена мертвой в своей квартире в Киеве. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на украинскую неправительственную организацию Project Konstantin.

Отмечается, что тело 26-летней Мельничук было обнаружено 24 декабря. По предварительной информации, "причина ее смерти на данном этапе не рассматривается как подозрительная". Издание уточнило, что Мельничук, окончившая Бристольский университет, служила санитарным инструктором в одном из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Согласно The Daily Mail, в общей сложности она провела на Украине 18 месяцев. Сперва Мельничук работала в гуманитарной организации Stay Safe UA, а уже в этом году перешла на военную службу.