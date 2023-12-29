В Закарпатской области Украины демонтировали два памятника советским солдатам

Речь идет о памятниках в селах Заречово и Симерки Перечинской городской общины Ужгородского района

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Два памятника советским солдатам демонтированы в Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина", опубликовав фотографии, где от монументов остались лишь постаменты.

По данным его авторов, памятники снесены в селах Заречово и Симерки Перечинской городской общины Ужгородского района.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.