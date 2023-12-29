В Нижнем Новгороде умер единственный в России полицейский корги

Ему было почти 13 лет

ТАСС, 29 декабря. Пес по кличке Рыжий, который являлся единственной в России полицейской собакой породы корги, умер в возрасте почти 13 лет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила его хозяйка Ольга Чумарова на странице во "ВКонтакте".

"Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. <…> Ты единственный корги полицейский", - написала она.

Чумарова добавила, что пес Рыжий - единственный корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД (общему курсу дрессировки).

"Ты тот, кто научил меня понимать маленьких собак. Безгранично преданный, талантливый, отважный", - отметила хозяйка собаки.