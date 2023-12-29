В Геленджике построили одну из самых крупных на юге России гаваней для яхт

Она рассчитана на 250 яхт

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Строительство одной из самых крупных яхтенных марин юга России завершили в Геленджике. Гавань рассчитана на 250 яхт, сообщила пресс-служба группы компаний "Альянс марин девелопмент".

"Проект строительства самой крупной яхтенной марины завершен. Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы России". К концу года получено заключение о соответствии", - говорится в сообщении. Уточняется, что заказчиком выступает ФГУП "Росморпорт".

Строительство современной яхтенной марины стало частью реализации проекта по созданию комплекса береговой инфраструктуры в морском порту Геленджика и многофункционального рекреационного комплекса "Геленджик марина". Проект предполагает пассажирский терминал с международным пунктом пропуска, многофункциональный конгресс-центр с залом для проведения симпозиумов, выставочное пространство искусств с постоянными и сезонными экспозициями, отель премиум-класса с выделенной зоной конференций, а также яхт-клуб для сбора и проведения мероприятий яхтсменов.

Многофункциональный рекреационный комплекс "Геленджик марина" вошел в число приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма в 2022 году. Благодаря реализации проекта в городе появится более 1,3 тыс. новых рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2027 году.