29 декабря, 18:35,
обновлено 29 декабря, 18:42

Деятельность "Мутабора" могут приостановить на 90 суток из-за нарушения санитарных норм

Ночной клуб "Мутабор". Михаил Терещенко/ ТАСС
Ночной клуб "Мутабор"
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В правоохранительных органах отметили, что предписание от ведомства клуб получил еще до проведения скандальной вечеринки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор обвинил клуб "Мутабор" в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, учреждению грозит приостановление работы на срок до трех месяцев.

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"Роспотребнадзор привлек клуб "Мутабор" к административной ответственности, обвинив его в совершении преступления, предусмотренного статьей 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах: столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Санкция вменяемой организации статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, предписание от Роспотребнадзора "Мутабор" получил еще до проведения скандальной вечеринки. В настоящее время работа клуба приостановлена, "Мутабор" закрыт и опечатан, а новогоднее мероприятие, на котором в том числе должен был выступить в качестве музыканта автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев, перенесли на середину февраля следующего года. 

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