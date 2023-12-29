NBC: Египет открыл КПП "Керем-Шалом" для поставок гуманитарной помощи в Газу

Как сообщил телеканал, к контрольно-пропускному пункту уже направили 79 грузовиков для прохождения проверки перед поездкой в анклав

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Египетские власти открыли контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" для транспортировки гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на главу отделения Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халеда Заида.

По его сведениям, к КПП уже направлено 79 грузовиков для прохождения проверки перед поездкой в палестинский анклав.

На прошлой неделе агентство Arab World Press сообщило, что поставки помощи для жителей сектора Газа через "Керем-Шалом" были приостановлены из-за удара Израиля по палестинской стороне погранперехода.