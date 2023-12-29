В районе Великого Новгорода на трассе М-10 ожидается затруднение движения с 2 по 5 января

Это связано с транспортировкой негабаритного груза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Затруднение движения на федеральной трассе М-10 "Россия" возникнет в промежутках с 2 по 5 января из-за транспортировки негабаритного груза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Упрдор "Россия".

"В связи с перевозкой негабаритного груза по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург с подъездами к городу Великий Новгород со стороны Москвы и Санкт-Петербурга возможны временные затруднения движения с 21:00 2 января 2024 года до 06:00 3 января и с 21:00 4 января до 06:00 5 января", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, с 2 по 3 января затруднение возникнет на участке 530-593 км, "Подъезд к городу Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга" 1-13 км, а также "Подъезд к городу Великому Новгороду" 1-4 км и 26-40 км.

С 4 января по 5 января затруднение движения возможно на участке трассы М-10 "Россия" 108-509 км.