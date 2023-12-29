Основной период ЕГЭ-2024 пройдет с 23 мая по 1 июля

Досрочный проведут с 22 марта по 22 апреля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный - с 22 марта по 22 апреля, дополнительный - с 4 по 23 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В соответствии с утвержденными приказами ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период - с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период - с 4 по 23 сентября", - говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ 23 мая откроют экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней - 31 мая. "С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых", - пояснили в ведомстве.

ЕГЭ по обществознанию назначено на 4 июня, по истории и физике - 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - 13 июня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам - 17 и 18 июня. С 20 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.

Проведение ОГЭ для выпускников девятых классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).