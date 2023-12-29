В Псковской области открылась первая в регионе школа креативных индустрий

На базе школы работают студии по четырем направлениям: дизайн, фото- и видеопроизводство, звукорежиссура и саунд-дизайн, 3D-моделирование

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Первая в Псковской области школа креативных индустрий открылась на территории областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, это учреждение создано по нацпроекту "Культура". В нем будут обучаться востребованным профессиям студенты и школьники в возрасте от 12 до 17 лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Школа креативных индустрий открылась в Пскове на базе областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Учреждение появилось в регионе благодаря реализации федерального проекта "Создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора". Школа стала учебным центром, где школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут бесплатно реализовать свой творческий потенциал в одном или нескольких направлениях", - отмечается в сообщении.

На базе школы работают студии по четырем направлениям, в их числе: дизайн, фото- и видеопроизводство, звукорежиссура и саунд-дизайн, 3D-моделирование. По итогу двухлетнего обучения ребята получат сертификат об успешном прохождении дополнительного профессионального образования. Самые талантливые ученики смогут продолжить обучение как в колледже, так и в ПсковГУ, а также в университетах Санкт-Петербурга и Москвы.

"Педагогами в школе работают действующие специалисты из различных сфер креативных индустрий, обладающие успешным опытом реализации творческих проектов и разнообразными практиками обучения и повышения квалификации на актуальных российских и зарубежных программах. Выпускники в перспективе смогут реализовать себя в туристическом кластере, рекламном и информационном секторе экономики", - говорится в сообщении.