Утверждено новое положение о паспорте гражданина РФ

Оно включает образец и описание этого документа

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, включающее образец и описание этого документа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано.

Обновленные регламенты подготовлены в связи с принятием нового закона о гражданстве. При этом, как отмечается в постановлении, паспорта продолжат оформляться на старых бланках до их израсходования. Такие документы будут действовать до их плановой замены.

Согласно постановлению, в новых внутренних паспортах РФ может появиться биометрия.