В новых внутренних паспортах РФ может появиться биометрия

Возможность появления паспортов с электронным носителем была прописана в новом законе о гражданстве, принятом в 2023 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Внутренние паспорта гражданина РФ нового образца могут быть оснащены электронным носителем с биометрическими данными. Это следует из постановления правительства РФ, которым утверждается новое положение о паспорте.

"В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителей информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)", - указано в документе.

Сама по себе возможность появления паспортов с электронным носителем была прописана в новом законе о гражданстве, принятом в этом году. При этом конкретные подзаконные акты оставались за правительством.