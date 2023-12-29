Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи на 2024 год

Как следует из постановления правительства, Минздрав должен внести до 1 июля 2024 года доклад о реализации программы в 2023 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в документе.

Согласно тексту постановления, Минздраву необходимо внести в правительство до 1 июля 2024 года доклад о реализации программы в 2023 году.

Программа предусматривает увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых бесплатно в РФ. Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава, она также предполагает увеличение более чем на 20% объема профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации и медосмотров.