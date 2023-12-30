Омский микроминиатюрист сделал елку размером 18 мм

Рядом с ней художник разместил снеговика и рисовое зерно с надписью "С Новым годом!"

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Омский художник-микроминиатюрист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко сделал елку размером 18 мм с действующей световой гирляндой.

"Сделал миниатюрную елку с действующей световой гирляндой, ее высота 18 мм. Рядом с ней размещены снеговик и рисовое зернышко с надписью "С Новым годом!", - рассказал он ТАСС.

По словам Коненко, и елка, и снеговик сделаны из полимерного пластика. А гирлянда составлена из светодиодов четырех цветов диаметром всего полмиллиметра. "Работает она, как и настоящая елочная гирлянда, от сети. Так надежнее, чем от батарейки, может хоть весь год светить", - добавил художник.

Коненко - создатель серии микрокомпозиций. В 2002 году его супермикрокнига Чехова "Хамелеон" размером 0,9 на 0,9 мм была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2006 года вместе с сыном Станиславом издал серию книг с 13 алфавитами народов мира, каждая из которых имеет размер 0,8 на 0,8 мм. В числе произведений Коненко также подкованная золотыми подковами блоха, караван верблюдов в ушке швейной иглы, кузнечик со скрипкой.

В 2011 году созданный отцом и сыном миниатюрный аквариум с мальками рыбок данио рерио, камнями и настоящими водорослями был признан Мировой академией рекордов самым маленьким в мире.