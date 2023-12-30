Более 500 детей военнослужащих посетили елку командующего ВДВ в Москве

На мероприятии показали мюзикл "#СказкаПоНовому" и вручили подарки и сладости

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 500 детей военнослужащих и гражданского персонала посетили елку командующего Воздушно-десантными войсками. Новогоднее представление прошло в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА), сообщает Минобороны РФ.

"В Центральном Доме Российской Армии состоялась елка командующего Воздушно-десантными войсками, кульминацией которой стал новогодний мюзикл "#СказкаПоНовому". <…> В рамках новогоднего представления Дед Мороз и Снегурочка провели конкурсы и хороводы с детьми и членами семей военнослужащих. Приглашение на мероприятие получили более 500 детей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей ВДВ Московского гарнизона, в том числе, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также воспитанники подшефных юнармейских отрядов", - говорится в сообщении.

Открыл праздничное мероприятие начальник военно-политического отдела командования Воздушно-десантных войск полковник Сергей Бойко, который от лица командующего ВДВ Героя России генерал-полковника Михаила Теплинского поздравил всех гостей с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

"Очень приятно, что мы проводим новогодний праздник для наших детей в столь значимом месте - Центральном Доме Российской Армии. Десантники на службе - это настоящие профессионалы, защитники Отечества, у нас нелегкая, суровая и опасная работа. Но в жизни все мы - любящие отцы, которым хочется, чтобы у наших сыновей и дочерей было доброе и счастливое детство. Поэтому мы рады быть здесь вместе с нашими детьми, посмотреть новогоднюю сказку и получить яркие позитивные эмоции", - сказал Бойко, которого цитирует Минобороны.

Новогодний мюзикл "#СказкаПоНовому" - это авторский проект художественного руководителя ЦДРА Ирины Титовой, которая является и сценаристом, и режиссером-постановщиком. Спектакль раскрывает новый, современный взгляд на популярный среди юных зрителей жанр сказки, в котором автор объединила персонажей известных русских сказок с героями арабских сказок в одно захватывающее действо.

В завершении праздничного мероприятия от командования Воздушно-десантных войск и лично командующего ВДВ всем детям подарили новогодние подарки и сладости.