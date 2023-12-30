В Японии хотят разрешить женщинам из императорской семьи сохранять статус после замужества

В случае одобрения новое законодательство затронет, в частности, 22-летнюю принцессу Айко

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии предложило внести поправки в действующее законодательство, которые позволили бы женщинам из императорской семьи сохранять этот статус после замужества. Об этом сообщила газета Mainichi.

Сейчас японки из императорской семьи теряют этот статус после замужества, становясь простолюдинками. Правящая Либерально-демократическая партия предложила внести соответствующие поправки в законодательство, которые позволят сохранять статус члена императорской семьи и после замужества. В случае одобрения новое законодательство затронет, в частности, 22-летнюю принцессу Айко - дочь действующего императора Нарухито и императрицы Масако. Инициатива японских властей направлена на поддержание числа членов японской императорской семьи, которое постепенно сокращается из-за гендерной диспропорции - количество принцесс, которые в перспективе выйдут замуж и покинут императорскую семью, значительно превышает число принцев, чьи потенциальные жены, напротив, войдут в нее.

Японская общественность всегда с интересом и пристальным вниманием следит за жизнью членов императорской семьи. В 2021 году одной из главных информационных тем в стране было бракосочетание ныне бывшей принцессы Мако с Кэем Комуро, сопровождавшееся чередой громких скандалов. Свадьба несколько раз откладывалась из-за сообщений о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требовавшим вернуть ему около 4 млн иен (порядка $35 тыс. по курсу на то время), которые были выделены, в частности, на учебу Комуро. Информация о долге вызвала недовольство части японских граждан, которые посчитали, что юноша использует помолвку с принцессой для решения своих проблем.

Сразу после свадьбы Мако лишилась своего титула, поскольку вышла замуж за обычного гражданина Японии. Молодожены переехали в США, где Комуро работает в адвокатской конторе.