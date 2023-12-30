В аэропорту Астаны из-за непогоды задерживается прилет и вылет 35 авиарейсов

Пассажирам порекомендовали уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний

АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Сложные метеоусловия привели к задержке прибытия 20 рейсов в аэропорт Астаны, задержано еще 15 рейсов на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации на 08:30 (05:30 мск), задерживается прибытие рейсов из нескольких городов Казахстана, а также из Москвы и Урумчи (Китай). Кроме того, неблагоприятные метеоусловия повлияли на время вылета из Астаны как внутренних рейсов, так и самолетов в Омск и Урумчи.

В комитете гражданской авиации Казахстана отметили, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов. "Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке следующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В ведомстве также пояснили, что в случае задержки рейса по вине авиакомпании пассажирам предоставляются услуги - прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице - в зависимости от длительности ожидания.

Накануне вечером из-за бурана в аэропорту Астаны не смог приземлиться самолет авиакомпании SCAT и был вынужден вернуться в пункт отправления - Алма-Ату. В пятницу также из-за метели и понижения температуры в Казахстане было введено ограничение движения автотранспорта на 31 автотрассе республиканского значения.