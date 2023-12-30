В Москве ожидаются мокрый снег, гололедица и до 4 градусов тепла

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Облачно, небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, ожидаются мокрый снег и сильная гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.