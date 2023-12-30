Аэропорт Астаны на 2,5 часа приостановил прием рейсов из-за непогоды

Задерживается вылет 18 рейсов

АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Астаны приостановил прием самолетов из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"С 09:30 до 12:00 [с 06:30 до 09:00 мск] на прием воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями аэродром международного аэропорта Астаны закрыт. В настоящее время задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт. Также авиакомпании приняли решение отложить свои рейсы из-за плохих погодных условий для взлета и посадки в аэропорту", - рассказали в пресс-службе.

Аэропорт столицы также принес извинения пассажирам за неудобства.

Согласно данным онлайн-табло, из Астаны задерживается вылет 18 рейсов. В комитете гражданской авиации Казахстана ранее отметили, что это связано с обеспечением безопасности полетов.

Накануне вечером из-за бурана в аэропорту Астаны не смог приземлиться и был вынужден вернуться в пункт отправления - Алма-Ату - самолет авиакомпании SCAT. В пятницу также из-за метели и понижения температуры в Казахстане было введено ограничение движения автотранспорта на 31 трассе республиканского значения.