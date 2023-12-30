В Новосибирской области ограничили движение на двух трассах

Меру ввели из-за гололеда и ветра

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирского и грузового транспорта на участках федеральной трассы Р-254 "Иртыш" и автодороги К-17Р Новосибирск - Кочки - Павлодар в Новосибирской области ограничили из-за ветра и гололеда, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В Новосибирской области ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на трассах. Так, с 06:00 (с 02:00 мск) 30 декабря временно ограничили движение на трассе Р-254 "Иртыш" в границах Новосибирской области (с 947 по 1454 км). С 02:30 (22:30 мск 29 декабря) ограничено движение на автодороге К-17Р Новосибирск - Кочки - Павлодар", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничение движения продолжает действовать. Такие меры введены из-за гололеда, бокового ветра, ограничения видимости.

По данным синоптиков, в регионе в течение дня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, метели, усиление ветра порывами до 25 м/с. Температура воздуха составляет минус 6 градусов.