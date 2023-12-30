Премия имени Путина будет вручаться африканским лидерам

Председатель оргкомитета Махамади Савадого заявил, что ее будут удостаиваться с 2024 года те лидеры, которые проводят независимую политику

НАЙРОБИ, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Международная премия имени президента России Владимира Путина за борьбу за освобождение народов Африки, учрежденная в Буркина-Фасо, будет вручаться африканским политикам. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель оргкомитета Махамади Савадого.

28 декабря в столице Буркина-Фасо Уагадугу прошло представление премии, инициатором которой стал писатель из Кот-д'Ивуара, член общественной организации "Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке" (SOTOVPOA) Сильвен Такуэ. На церемонии выступили популярные в стране артисты, в том числе русско-буркинийский рэпер Ruskof.

Как рассказал председатель оргкомитета премии, ее будут удостаиваться с 2024 года африканские лидеры, которые проводят независимую политику. "Мы бы хотели, чтобы вручение премии проходило в Москве и вручал ее лично Владимир Путин. Конечно, могут быть изменения", - отметил он.

По словам являющегося панафриканистом Савадого, эта награда могла бы стать "катализатором, вдохновляющим других на защиту суверенитета позитивным и конструктивным образом".

Оргкомитет премии ранее выразил солидарность с буркинийским лидером Ибрагимом Траоре, а также временным малийским президентом Ассими Гоитой и руководителем нигерского Национального совета спасения родины Абдурахманом Тчиани.

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля, которому предстоит решать вопросы коллективной обороны. В учредительном документе отмечалось, что "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".