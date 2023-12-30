В Омске побит рекорд 1988 года по количеству выпавших осадков

В городе 29 декабря выпало 15,9 мм снега

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад, прошедший в Омске и ставший причиной пробок и задержки авиарейсов, побил рекордный показатель, установленный в 1988 году. Как сообщила ТАСС начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко, за сутки в городе выпало 55% месячной нормы снега.

"Осадки разной интенсивности в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, 29 декабря наблюдались по всей территории Омской области. В Омске установлен новый рекорд суточного количества осадков, который составил 15,9 мм. Это 55% от месячной нормы. Предыдущий рекорд 9,3 мм наблюдался в 1988 году", - сказала Криворучко.

По ее словам, обильным осадкам сопутствовал сильный ветер. В Омске порывы ветра достигали 17-22 м/с, в области - до 28 м/с.

29 декабря из-за непогоды отложили вылет шести рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Нижневартовск. Они вылетели с задержкой от 12 до 20 часов. В ночь на 30 декабря на федеральных трассах ввели до утра ограничение движение автобусов, маршрутных и легковых такси.

Криворучко добавила, что в субботу в Омской области сохранится ветреная погода, хотя порывы ветра уже не будут такими сильными. В новогоднюю ночь местами будет небольшой снег, туман и изморозь. В северной части региона температура составит -16...-21 градус, при прояснении до -27 градусов, в южной - от -10 до -15 градусов.