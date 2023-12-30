На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за высоких волн

По данным МЧС, в крае ожидаются волны высотой 8-9 м

ТАСС, 30 декабря. Специалисты объявили штормовое предупреждение в прибрежных районах Камчатского края, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 31 декабря в акватории Берингова моря в районе 11290 (Олюторский муниципальный район) ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 м. Явление сохранится до середины дня 31 декабря", - отметили в ведомстве.

Специалисты добавили, что населенным пунктам на побережье волны угрозы не представляют. "В случае нарушения правил судовождения повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах (с возможными нефтеразливами, которые могут повлечь за собой угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях). В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - предупредили в МЧС.