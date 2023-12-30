Ленинградский зоопарк намерен принять рекордные 1,2 млн посетителей в 2024 году

По итогам 2023 года зоопарк посетили 1,15 млн человек из 20 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге планирует в 2024 году принять рекордное за последние годы количество гостей - 1,2 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"По состоянию на конец декабря 2023 года посещаемость зоопарка составила 1 154 635 посетителей. Прогноз на будущее - закрепиться на достигнутом успехе, принять порядка 1,2 млн посетителей в 2024 году", - отметили в зоопарке.

В 2023 году в зоопарке побывали гости из 20 стран, а также посетители из разных регионов России, включая новые территории. Этот год стал первым с 1987 года, когда была преодолена планка в 1 млн человек, тогда как в 1990-х и 2000-х количество гостей не превышало 716 тыс. в год. Последние пять лет, с 2018 по 2022 год, среднее число посетителей составляло 764 тыс. в год. При этом в 1975 году зоопарк принял 1,34 млн человек. Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев подчеркнул ТАСС, что в будущем году особое внимание будут уделять улучшению жизни животных, также планируется сделать посещение зоопарка более удобным и интересным.

"Основные планы - это представить концепцию развития зоопарка, которую мы должны подготовить к середине года. Это главный план, потому что от того, как мы сработаем, как мы ее подготовим, будет зависеть и как будет выглядеть наш зоопарк через какое-то время, если это будет одобрено. Также продолжим заниматься проблемами, которые существуют. Это и различные ремонтные работы, восстановительные работы. Продолжим заниматься природоохранными проектами", - сказал директор зоопарка.

Об исследовательской деятельности

Впервые за долгие годы штат зоопарка пополнили специалисты с высшим профильным образованием - 13 зоологов, а также 5 человек со степенями - кандидаты наук. Они занялись организацией научной работы в отделах, помогают с обогащением среды обитания животных, ведут наблюдения, пишут статьи, рассказала начальник научного отдела Елена Агафонова. Также проводятся тренинги для животных - подопечных приучают к манипуляциям, например, вставать на весы, показывать зубы, позволять людям трогать лапы, приучают заходить в переноску, если это необходимо.

Исследовательская деятельность зоопарка проводится в тандеме с научными сотрудниками Зоологического института Российской академии наук. Специалисты помогают в исследованиях животных в дикой природе, которые содержатся или планируются к содержанию в зоопарке. Например, есть научный консультант по манулам, по гребенчатому тритону, по редким видам животных в Ленинградской области.

"За этот год проведен анализ состояния коллекции, намечены пути улучшения благополучия животных. Введено регулярное обогащение среды обитания животных, анализом результативности занимаются зоологи, начаты занятия по тренингу тех животных, для которых это наиболее необходимо. Также будем продолжать отслеживание благополучия животных, включая проведение исследований активности, социального поведения", - сказала Агафонова.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название "зоосад".

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.