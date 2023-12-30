В ГАМТ сообщили, что Юрий Соломин на праздники останется в больнице

Директор театра Тамара Михайлова заявила, что выписка артиста будет после праздничных дней

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный в ноябре после потери сознания, продолжает лечение в больнице, его выписка планируется после праздников. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Да, выписка после праздников", - сказала она, отвечая на вопрос, откладывается ли пока выписка.

Как сообщила пресс-служба Малого театра, худрук перенес инсульт в легкой форме.

Соломину 88 лет. С 1961 года он преподает в Высшем театральном училище им. Щепкина, является профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимает пост художественного руководителя Малого театра. Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.