В Югре из-за метели ограничили движение транспорта на участке автодороги Сургут - Лянтов

Ограничение действует с 27-го по 89-й км

ТАСС, 30 декабря. Временное ограничение движения всех видов транспорта ввели на участке автодороги Сургут - Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре из-за снегопада и метели. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В Сургутском районе введены временные ограничения движения для всех видов транспорта в связи с ухудшением климатических условий (снег, метель). Ограничение действует с 27-го по 89-й км межмуниципальной автодороги Сургут - Лянтор", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение снимут, если погода поменяется в лучшую сторону.