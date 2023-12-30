Путин поздравил коллектив Центральной клинической больницы Святителя Алексия со 120-летием

Президент России отметил, что ЦКБ за минувшие годы стала крупным медицинским центром

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Центральной клинической больницы (ЦКБ) Святителя Алексия со 120-летием и отметил, что за прошедшие годы главное медицинское учреждение Русской православной церкви превратилось в крупный многопрофильный центр с филиалами в разных регионах РФ. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"За минувшие годы ЦКБ Святителя Алексия выросла в крупный, авторитетный многопрофильный медицинский центр с филиалами в разных регионах России. В его стенах проводятся серьезные исследования, разрабатываются и внедряются в клиническую практику передовые методики и технологии лечения и реабилитации пациентов. И, конечно, важно, что вы оказываете квалифицированную медицинскую помощь участникам специальной военной операции, направляете свои усилия на поддержку жителей Донбасса и Новороссии", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что больница по праву может гордиться своей богатой историей и основателями учреждения - духовными пастырями, меценатами, учеными и врачами. "Эти чуткие, душевно щедрые люди заложили замечательные традиции подвижничества и благотворительности, милосердия и бескорыстной заботы о ближнем, которые и сегодня служат вашей надежной опорой", - добавил Путин.

Он пожелал коллективу больницы успехов в благородной, востребованной работе и всего наилучшего, а также поздравил с наступающим Новым годом.

ЦКБ Святителя Алексия - многопрофильное медицинское учреждение Русской православной церкви на 280 коек, расположенное в Москве. Основано в 1903 году как Медведниковская больница.