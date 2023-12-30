В Москве закончили обновлять составы на Калужско-Рижской линии метро

В 2024 году планируется приступить к замене поездов на Замоскворецкой линии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили обновление составов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, Калужско-Рижская - одна из самых популярных линий в метро с одними из самых коротких интервалов между поездами. До 2018 года по ней ездили составы прошлого поколения, которые уже перестали отвечать современным требованиям. Сегодня на линии - 100% современные поезда.

"За счет новых поставок российских вагонов мы завершили программу обновления на Калужско-Рижской линии. Теперь все пассажиры совершают поездки только в поездах современных серий. Наша задача - сделать поездки по всем линиям метро максимально комфортными и удобными, и мы продолжаем ее реализовывать. Уже в следующем году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина планируем начать обновление еще на одной линии - Замоскворецкой", - сказал Ликсутов.

Отмечается, что во всех составах теперь есть мощные климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, широкие двери с противозажатием пассажиров и информационные табло со списком следующих станций. Кроме того, "Москва" и "Москва-2020" имеют сквозной проход сквозь весь состав и USB-разъемы для зарядки телефонов.