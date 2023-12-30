Собянин: москвичи выбрали любимые павильоны и фонтаны на ВДНХ

По словам мэра города, в числе лидеров оказались павильоны "Центральный", "Космос" и "Металлургия", а также фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы на ВДНХ в Москве в рамках голосования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин", в нем участвовало больше 220 тыс. человек", - написал Собянин.

По его словам, среди отреставрированных павильонов в тройке лидеров оказались: №1 "Центральный", №34 "Космос", №11 "Металлургия". Лучшими из обновленных фонтанов стали: "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос".

По историческим входам Выставки, которые специалисты привели в порядок, места распределились так: "Главный вход", "Северный вход", "Южный вход", перечислил мэр.

"С 2014 года ВДНХ переживает настоящую эпоху возрождения. Реставрируются и возвращаются на прежние места памятники и шедевры искусства, открываются исторические павильоны. В них размещаются музеи, культурные и образовательные центры. Уже готово больше 30 объектов культурного наследия", - добавил Собянин.