В Усть-Абаканском районе Хакасии ввели режим ЧС из-за инфекции скота

Очаг узелкового дерматита обнаружили еще в двух селах

ТАСС, 30 декабря. Очаг узелкового дерматита скота обнаружили еще в двух селах Усть-Абаканского района Хакасии. Решено ввести режим ЧС на территории всего района, сообщила в Telegram-канале глава района Елена Егорова.

"В нашем районе растет число выявленных очагов заразного узелкового дерматита, - написала Егорова. - К Сапоговскому добавились Московский и Вершино-Биджинский сельсоветы. Сегодня на заседании КЧС [комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] Республики Хакассии принято решение ввести ЧС не по отдельным населенным пунктам, а в границах всего района".

Егорова добавила, что в зоне ЧС установлен запрет на перемещение и выпас сельскохозяйственных животных. Владельцам хозяйств, где есть поголовье, рекомендовано обустроить дезинфекционные барьеры из опилок, досок и дезраствора.

В начале декабря в селе Калинино Усть-Абаканского района был обнаружен очаг узелкового дерматита. Инфекцию нашли и в других районах.

Нодулярный дерматит - это инфекционное заболевание млекопитающих. Причиной является поражение организма вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. Случаев передачи инфекции от животных к людям не зафиксировано.