В "Москвариуме" на ВДНХ впервые в России родился детеныш косатки

Вес новорожденной составил 150 кг, а длина - около 2 м

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Детеныш косатки появился на свет впервые в России на ВДНХ в "Москвариуме", ее вес составляет 150 кг. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" случилось предновогоднее чудо. Здесь впервые в истории России в искусственной среде обитания появился на свет детеныш косатки. Вес новорожденной малышки - 150 кг, длина - около 2 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беременность косатки по кличке Ная продолжалась 18 месяцев. Все это время она находилась под наблюдением тренеров и ветеринарных врачей. Несмотря на все трудности в ходе 10-часовых родов, команде "Москвариума" удалось помочь малышке появиться на свет. Она смогла самостоятельно выплыть на свой первый вдох и начала прикладываться к груди. Ная приняла своего детеныша.

Специалисты продолжают круглосуточно наблюдать за семьей, ведь период новорожденности является самым критичным для детенышей китообразных. Впереди налаживание грудного вскармливания, становление иммунитета малышки и восстановление Наи после сложных родов, добавляется в материале.