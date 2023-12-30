Глава ВОЗ в РФ порекомендовала в новогоднюю ночь заменить алкоголь яблочным соком

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович порекомендовала в новогоднюю ночь не пить алкогольных напитков и заменить алкоголь яблочным соком.

"Ноль. Не пить никакого алкоголя. Алкоголь никаким образом не дополнит ваше хорошее новогоднее чувство. Нет никакого безопасного уровня алкоголя. Даже если вы в этот момент не видите его вреда, он все равно попадает в ваши клетки, и там чуть-чуть начинает какую-то мутацию. Так что я не могу сказать как представитель ВОЗ, что какой-то уровень алкоголя приемлем", - сказала она, отвечая на вопрос новогоднего блица ТАСС о том, какой объем алкоголя можно употребить в новогоднюю ночь, чтобы это не оказало серьезного влияния на здоровье.

"Второе, если вы семья, у которой есть дети. И если дети всю жизнь видят, как на большой праздник, когда все счастливы, что алкоголь приносит счастье, они будут только ждать момента, когда и они станут взрослыми и смогут тоже участвовать в этом счастье. Так что, если стаканы нужны, то есть очень хорошие напитки - безалкогольное вино и другие. Если вам это нужно, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Или можно просто чокнуться чем-то, использовать просто сок яблочный. Я давно отказалась даже от шампанского, честно скажу", - добавила Вуйнович.

Она посоветовала снизить уровень алкоголя до минимума. "Рекомендация такая: если пьете, тогда абсолютно минимум. Достаточно одного стакана. Если не можете остановиться на одном стакане, и вам нужно больше, то необходимо задуматься, почему это так: я хочу добиться экспресс-счастья со стороны или чего-то другого", - отметила она.

"Конечно, мы не уберем алкоголь из общества, это всем понятно. Но надо понимать, что это нехорошее вещество. Даже если на этот момент вам кажется, что вы счастливы, то через час ваше настроение не будет таким, и вы будете снова хотеть новый стакан, потому что вы снова хотите получить это счастье. Это именно химия, которая позволяет вам чуть-чуть расслабиться: ваши мышцы расслабились, вам стало чуть-чуть теплее, и вы думаете, что вы счастливы. Но нет, это обман. Это обманное вещество, которое мы используем. Так что если коротко ответить, то лучше без алкоголя", - считает Вуйнович.