Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Романа Легойды

Глава РПЦ выразил уверенность, что Владимир Легойда отстаивает церковную позицию в медиапространстве именно благодаря попечениям своего отца

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Владимиру и Галине Легойде, в котором выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Романа Легойды. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"Уважаемый Владимир Романович! Уважаемая Галина Максимовна! С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь", - говорится в сообщении.

Патриарх выразил уверенность, что Владимир Легойда отстаивает церковную позицию в медиапространстве именно благодаря попечениям своего отца.

"Молюсь об упокоении новопреставленного раба божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату. Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мертвых и жизни будущего века", - добавил патриарх Кирилл.

Свои соболезнования Владимиру Легойде также выразил глава российских католиков архиепископ Павел Пецци. "С глубокой скорбью я узнал о трагической гибели Вашего отца, Романа Тимофеевича. Соболезнуя Вам в Вашем горе, прошу милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для Вас и для Ваших близких", - сказал он.

Тело Романа Легойды с множеством колото-резанных ран было найдено в подмосковном Видном 29 декабря. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, задержанному по подозрению в убийстве.