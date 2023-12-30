Собянин: в Москве коммунальные службы перевели на круглосуточное дежурство к праздникам

По словам главы города, аварийные бригады оснастили для оперативного устранения нештатных ситуаций

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы в Москве перевели на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам, город обеспечен ресурсами с необходимым резервом мощности. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники", - написал Собянин.

По его словам, аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций. На ТЭЦ сформированы запасы топлива. Город обеспечен ресурсами с необходимым резервом мощности, добавил мэр.

"Напоминаю, что и Московский транспорт в новогоднюю ночь и Рождество будет работать по особому расписанию, чтобы все смогли добраться в гости или домой", - пояснил Собянин.