В Запорожской области сократили комендантский час в праздничные дни

Губернатор Евгений Балицкий отметил, что в регионе действует запрет на использование салютов

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Запорожской области сократили время действия комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и на Рождество. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В новогоднюю ночь комендантский час не будет действовать с 22:00 мск 31 декабря 2023 года до 01:00 мск 1 января 2024 года", - написал глава региона в своем Telegram-канале, уточнив, что в новогоднюю ночь комендантский час начнет действовать с часу ночи до пяти утра. По словам Балицкого, комендантский час также "отменяется в рождественскую ночь с 22:00 мск 6 января до 05:00 7 января 2024 года". Губернатор напомнил, что в регионе действует запрет на использование салютов, фейерверков и иной пиротехники, за это полагается административная ответственность.

Ранее 30 декабря губернатор соседней Херсонской области Владимир Сальдо отменил в регионе действие комендантского часа в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество.