Компания Eurostar отменила ж/д рейсы из-за непогоды в Британии

Движение приостановили из-за наводнений в туннелях графства Кент, передает Sky News

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Движение скоростных поездов компании Eurostar между Великобританией и континентальной Европой отменено в связи с закрытием части путей недалеко от Лондона.

"Поезда сегодня (30 декабря - прим. ТАСС) были отменены из-за временного закрытия части путей недалеко от Лондона", - говорится в заявлении Eurostar на ее странице в соцсети X (ранее Twitter). На сайте компании сообщается об отмене 14 железнодорожных рейсов из британской столицы.

По информации телеканала Sky News, движение было приостановлено из-за наводнений в туннелях графства Кент на юге Англии.